Защитники « » и помогли команде оформить выход в плей-офф в решающем матче турнира плей-ин против « » (102:91).

Батлер и Струс набрали на двоих 62 очка, разделив их поровну.

В активе Батлера 31 очко, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. На счету Струса 31 очко и 6 подборов.

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А почему Зайон косолапит?