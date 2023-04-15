Джимми Батлер и Макс Струс набрали на двоих 62 очка в матче плей-ин с «Чикаго»

Теги Чикаго Майами НБА видео Джимми Батлер Макс Струс НБА плей-ин Баскетбол

Защитники «Майами» Джимми Батлер и Макс Струс помогли команде оформить выход в плей-офф в решающем матче турнира плей-ин против «Чикаго» (102:91).

Батлер и Струс набрали на двоих 62 очка, разделив их поровну.

В активе Батлера 31 очко, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата. На счету Струса 31 очко и 6 подборов.

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