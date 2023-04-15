Главный тренер « » во время пресс-конференции в конце марта заявил о том, что после завершения сезона возьмет время на то, чтобы подумать о планах на будущее.

Как сообщает обозреватель TSN Джош Левенберг, в «Рэпторс» были недовольным тем, что Нерс стал рассуждать на подобные темы под занавес регулярного чемпионата. Руководство клуба «донесло до специалиста свое разочарование».

«Когда сезон завершится, мы все оценим и обдумаем. Что касается меня лично, то я возьму пару недель, чтобы понять, каков мой настрой. Понять, что у меня в голове. Посмотреть на то, как складываются отношения с организацией и все подобные моменты. Я здесь уже десять лет, это солидный срок», – сказал тогда Нерс.

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