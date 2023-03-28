Бывший главный тренер « » в межсезонье может получить новое назначение в .

Как пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт, Удоку могут пригласить « » или « ».

«Рэпторс», как сообщалось, летом рассмотрят вариант с отставкой Ника Нерса. «Рокетс» после нескольких сезонов перестройки состава могут отправить в отставку Стивена Сайласа.

Удока в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Селтикс» в финал, но в прошлом году был отстранен за нарушение клубного устава.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий