«Торонто» или «Хьюстон» могут пригласить Име Удоку на пост главного тренера в межсезонье

Теги Бостон Хьюстон Име Удока Торонто НБА Стивен Сайлас Ник Нерс Баскетбол

Бывший главный тренер «Бостона» Име Удока в межсезонье может получить новое назначение в НБА.

Как пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт, Удоку могут пригласить «Торонто» или «Хьюстон».

«Рэпторс», как сообщалось, летом рассмотрят вариант с отставкой Ника Нерса. «Рокетс» после нескольких сезонов перестройки состава могут отправить в отставку Стивена Сайласа.

Удока в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Селтикс» в финал, но в прошлом году был отстранен за нарушение клубного устава.

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1 комментарий

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Вадим Дзахоев
Думаю, из Рокетс за пару сезонов слепит что-то годное
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