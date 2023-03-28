«Торонто» или «Хьюстон» могут пригласить Име Удоку на пост главного тренера в межсезонье
Бывший главный тренер «Бостона» Име Удока в межсезонье может получить новое назначение в НБА.
Как пишет обозреватель Heavy Стив Балпетт, Удоку могут пригласить «Торонто» или «Хьюстон».
«Рэпторс», как сообщалось, летом рассмотрят вариант с отставкой Ника Нерса. «Рокетс» после нескольких сезонов перестройки состава могут отправить в отставку Стивена Сайласа.
Удока в дебютном сезоне в качестве главного тренера вывел «Селтикс» в финал, но в прошлом году был отстранен за нарушение клубного устава.
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