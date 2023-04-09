Билл Симмонс: «Ник Нерс уходит из «Торонто» и, скорее всего, продолжит карьеру в «Хьюстоне»

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс подтвердил, что главный тренер «Торонто» Ник Нерс покинет свой пост по окончании текущего сезона.

«Никогда не слышал так много слухов из самых разных источников, где бы все говорили: «Да, он уходит». Это продолжается на протяжении всего сезона», – сказал Симмонс в своем подкасте.

По словам Симмонса, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Нерса называют «Хьюстон».

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