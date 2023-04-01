Главный тренер « » заявил о том, что после завершения сезона возьмет время на то, чтобы подумать о планах на будущее.

«Когда сезон завершится, мы все оценим и обдумаем. Что касается меня лично, то я возьму пару недель, чтобы понять, каков мой настрой. Понять, что у меня в голове. Посмотреть на то, как складываются отношения с организацией и все подобные моменты. Я здесь уже десять лет, это солидный срок.

Думал ли я о себе вне «Торонто»? Нет. Я сосредоточен на этой работе, на матчах. Но, как мне кажется, десять лет – хороший срок, чтобы посидеть и хорошенько подумать. Мы сделаем все это, когда закончится сезон», – заявил Нерс.

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