Ник Нерс станет главной целью «Хьюстона», если покинет «Торонто» (Шэмс Чарания)

Главный тренер «Торонто» станет основной целью « », если покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа.

По информации Чарании, клуб планирует провести собеседования с Кенни Эткинсоном («Голден Стэйт»), Эдрианом Гриффином (« »), Име Удокой, Фрэнком Вогелем и Джеймсом Боррего.

Ранее сообщалось, что «Рокетс» также интересуются ассистентом главного тренера «Финикса» Кевином Янгом.

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