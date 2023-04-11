Ник Нерс станет главной целью «Хьюстона», если покинет «Торонто» (Шэмс Чарания)
Главный тренер «Торонто» Ник Нерс станет основной целью «Хьюстона», если покинет свой пост по окончании текущего сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа.
По информации Чарании, клуб планирует провести собеседования с Кенни Эткинсоном («Голден Стэйт»), Эдрианом Гриффином («Торонто»), Име Удокой, Фрэнком Вогелем и Джеймсом Боррего.
Ранее сообщалось, что «Рокетс» также интересуются ассистентом главного тренера «Финикса» Кевином Янгом.
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