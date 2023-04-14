Кевин Пантер: «Обрадович постоянно напоминает игрокам, что надо наслаждаться жизнью»

Американский защитник « » рассказал о важном совете, который дает игрокам главный тренер Желько Обрадович.

«Обрадович постоянно напоминает игрокам, что надо наслаждаться жизнью. Он хочет, чтобы мы наслаждались жизнью. Жизнь важнее баскетбола.

Я не видел маму почти год, не виделся с младшим братом три года. Люди не знают о таких вещах. Мы много и упорно работаем, но тренер говорит нам, что надо наслаждаться жизнью, стараться расслабляться», – сказал Пантер.

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