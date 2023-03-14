Неманя Недович усугубил травму подколенного сухожилия

Разыгрывающий « » усугубил травму подколенного сухожилия во вчерашнем матче против « » (81:92) в рамках лиги.

Сербский защитник сыграл всего 11 минут, смазал все три броска с игры, и не вышел на площадку во второй половине встречи.

Второй матч подряд Недович вынужден пропустить вторую половину из-за травмы. В минувшую пятницу он не доиграл матч против «Панатинаикоса» в рамках Евролиги.

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