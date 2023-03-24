Матиас Лессор: «В Евролиге у меня не было шанса проявить себя»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Матиас Лессор Баскетбол

Центровой «Партизана» Матиас Лессор поделился своими эмоциями об участии в Евролиге и взаимодействии с главным тренером команды Желимиром Обрадовичем

«Это лучшее, чего я мог бы пожелать. Мне кажется, что в Евролиге у меня не было шанса проявить себя. Всегда получал меньше минут или что-то в этом роде. Я понимаю свою роль и ответственность перед командой, мог только мечтать о чем-то подобном. Я играю не за какого-то мелкого тренера, а за лучшего из тех, кто когда-либо работал на этом континенте. Возможно, лучшего за всю историю.

Обрадович выиграл девять Евролиг, нет необходимости кому-то доказывать свою состоятельность. Конечно, люди в Сербии сойдут с ума, если он выиграет десятую. Но это ничего не изменит в его резюме. Он дал мне возможность играть за него и быть частью его истории. Для меня это очень важно. Мы очень хорошо ладим как на поле, так и за его пределами, доверяем друг другу. Многие сомневались, что я подхожу на роль первого центрового в Евролиге. Он верит в меня, как никто до него, и я стараюсь отплатить ему за это каждый день, на каждой тренировке, в каждом матче», – сказал баскетболист.

«Партизан» занимает 7-ю строчку в Евролиге с результатом 16-13.

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