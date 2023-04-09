Желимир Обрадович примет участие в плей-офф впервые с 2019 года. Специалист выиграл 20 из 21 серии в матчах на вылет

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Баскетбол

Легендарный тренер «Партизана» Желимир Обрадович примет участие в плей-офф Евролиги впервые с сезона-2018/19.

Греческий журналист Яннис Псаракис сообщает, что с 1992 года Обрадович выиграл 20 из 21 серии плей-офф Евролиги/Европейского Кубка чемпионов.

9-кратный чемпион главного европейского турнира вывел «Партизан» в плей-офф впервые за 13 лет.

«Партизан» в пятницу обыграл «Монако» со счетом 88:84 и гарантировал себе участие в пост-сезоне.

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