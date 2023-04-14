Сергей Моня: «За сезон в НБА заработал 350 тысяч долларов»
Бывший игрок сборной России, форвард «Зенита» Сергей Моня рассказал о сумме, которую заработал во время выступления за «Портленд» в НБА.
«В «Портленде» получал 1 миллион в год, налоги – 50 процентов. Плюс нужно было выплачивать неустойку ЦСКА за досрочное расторжение контракта – 350 тысяч. Договорились с руководством «Портленда», что 200 тысяч отдает клуб, 150 тысяч – я. Таким образом, за сезон в НБА заработал 350 тысяч», – признался Моня.
Моня был выбран «Портлендом» под 24-м номером на драфте НБА 2004 года.
За клуб из Орегона Сергей играл в сезоне-05/06, проведя 23 матча и набирая в среднем 3,3 очка за встречу.
5 комментариев