Сергей Моня: «За сезон в НБА заработал 350 тысяч долларов»

Теги ЦСКА Сергей Моня Портленд НБА Баскетбол

Бывший игрок сборной России, форвард «Зенита» Сергей Моня рассказал о сумме, которую заработал во время выступления за «Портленд» в НБА.

«В «Портленде» получал 1 миллион в год, налоги – 50 процентов. Плюс нужно было выплачивать неустойку ЦСКА за досрочное расторжение контракта – 350 тысяч. Договорились с руководством «Портленда», что 200 тысяч отдает клуб, 150 тысяч – я. Таким образом, за сезон в НБА заработал 350 тысяч», – признался Моня.

Моня был выбран «Портлендом» под 24-м номером на драфте НБА 2004 года.

За клуб из Орегона Сергей играл в сезоне-05/06, проведя 23 матча и набирая в среднем 3,3 очка за встречу. 

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5 комментариев

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Wero
Ответ Daniil_Piter
Поэтому Сергей и не вернулся в ЦСКА после НБА, а предпочёл Динамо М
Роль?
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Рома Карабах
Ну с налогами действительно интересно. С какого хрена в Орегоне налог 4-й по всей стране. Для сравнения Нью-Йорк, например, ниже в рейтинге
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Райли Карри
Моня играет больше Леброна.
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Scrubs
Сергей Money)
+6
0
+6
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Daniil_Piter
Поэтому Сергей и не вернулся в ЦСКА после НБА, а предпочёл Динамо М
+6
0
+6
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