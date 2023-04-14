Бывший игрок сборной России, форвард «Зенита» рассказал о сумме, которую заработал во время выступления за « » в .

«В «Портленде» получал 1 миллион в год, налоги – 50 процентов. Плюс нужно было выплачивать неустойку за досрочное расторжение контракта – 350 тысяч. Договорились с руководством «Портленда», что 200 тысяч отдает клуб, 150 тысяч – я. Таким образом, за сезон в НБА заработал 350 тысяч», – признался Моня.

Моня был выбран «Портлендом» под 24-м номером на драфте НБА 2004 года.

За клуб из Орегона Сергей играл в сезоне-05/06, проведя 23 матча и набирая в среднем 3,3 очка за встречу.

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