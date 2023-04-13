Стивен Эй Смит: «Я бы выбрал Дэмиана Лилларда вместо Джеймса Хардена без раздумий»

Теги Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Сиксерс» стоит попытаться заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

«Джеймс Харден играет великолепно. Будущий игрок Зала славы. Но я бы выбрал Дэмиана Лилларда вместо Джеймса Хардена в мгновение ока. Я бы не раздумывал дважды на месте «Филадельфии». Не говорю о трейде; если бы Джеймс вышел за дверь – так тому и быть.

Потому что именно так я его оцениваю. Ничего личного с Джеймсом – это настолько высоко я думаю о Дэмиане Лилларде», – заявил Смит в эфире First Take.

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