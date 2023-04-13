Стивен Эй Смит: «Я бы выбрал Дэмиана Лилларда вместо Джеймса Хардена без раздумий»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Сиксерс» стоит попытаться заполучить звездного разыгрывающего « » .

« играет великолепно. Будущий игрок Зала славы. Но я бы выбрал Дэмиана Лилларда вместо Джеймса Хардена в мгновение ока. Я бы не раздумывал дважды на месте «Филадельфии». Не говорю о трейде; если бы Джеймс вышел за дверь – так тому и быть.

Потому что именно так я его оцениваю. Ничего личного с Джеймсом – это настолько высоко я думаю о Дэмиане Лилларде», – заявил Смит в эфире First Take.

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