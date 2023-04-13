«Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь». Дэмиан Лиллард покинет «Блэйзерс», если они начнут перестройку

Звездный разыгрывающий « » в интервью Стивену Эй Смиту подтвердил, что может покинуть «Блэйзерс» этим летом, если они решат начать перестройку команду.

«Это не угроза. Я не говорю, что ставлю их на счетчик. Я просто говорю, что если мы существенно не усилимся, у нас не будет шанса бороться на высоком уровне.

Принимать решение придется не только мне, но и клубу. Мы будем омолаживать команду, или мы хотим чего-то добиться?

Все хотят победить. Они считают, что я заслужил эту возможность, и я верю, что мы полны решимости и усердно займемся этим в межсезонье. Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь», – заявил Лиллард.

«Баскетбол – это искусство». Все детали 71-очкового выступления Лилларда: максимальная дистанция, высочайшая точность, не просто снимок