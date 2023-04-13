«Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь». Дэмиан Лиллард покинет «Блэйзерс», если они начнут перестройку

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в интервью Стивену Эй Смиту подтвердил, что может покинуть «Блэйзерс» этим летом, если они решат начать перестройку команду.

«Это не угроза. Я не говорю, что ставлю их на счетчик. Я просто говорю, что если мы существенно не усилимся, у нас не будет шанса бороться на высоком уровне.

Принимать решение придется не только мне, но и клубу. Мы будем омолаживать команду, или мы хотим чего-то добиться?

Все хотят победить. Они считают, что я заслужил эту возможность, и я верю, что мы полны решимости и усердно займемся этим в межсезонье. Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь», – заявил Лиллард.

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29 комментариев

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scorp19
Наивный. Чтоб ему покинуть Блейзерс, это нужно чтобы его обменяли. А обменять его с таким контрактом нереально сложно, практически нереально. А какие то теоритически возможные варианты будут минусовыми для Портленда, да и команды это будут не контендеры куда хотелось бы Лилларду.
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Nightyork97
Ответ dev0
Самое важное межсезонье? Бред какой-то. У ПТБ нет перспектив что-то выиграть сейчас.
От драфта зависит. Если выпадает топ 3, то его меняют. Если один из братиков Томпсонов или тяжи, то еще один сезон с физруком Биллапсом. Думаю пол года ПТБ начнет так же хорошо в зоне плей-оффа, чтобы продать Дейма зимой максимально дорого.
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mailman
Блезерс могут его выкупить? с понижением например? в курсе кто нет?
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Дядя Санжар
В гсв на Грина и Пула..
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Nightyork97
Ответ Дмитрий Касьянов
Так он мог уйти и получить пусть и не супермакс, но обычную максималку где захочет. Остался поверил в руководство, что обещало звезд, а ему сунули Гранта и сказали на этом все) Сейчас очевидно что у менеджмента ни активов ни желания строить здесь и сейчас команду. И Лилард мог бы спокойно играть и получать много кэша, но вместо этого хочет бороться за титул. Еще и какие-то активы за него получат. Это не Дюрант, который сам собрал команду, сам развалил и свалил по дешевке в контендер
А кого они еще должны были подписать? Активов нет. Если посмотреть на потолок, то они уже подъехали впритык к налогу. И да, Лиллард сам попросил Гранта, они вместе играли, он ему дружбан. Вот его слова после перехода.
«Мы с Лиллардом сблизились в сборной США. Так что я определенно думал о варианте с «Блэйзерс». Рад оказаться в этой команде. В первые шесть лет карьеры я не был игроком, который влияет на результат, это случилось после перехода в «Пистонс».

Не понимаю как ругают Кронина после чудовищного менеджмента Олши.
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Артём Артём
Ответ AllanHouston
Ещё не наступило межсезонье 2023 года, а вы уже задаётесь вопросом из межсезонья 2025 года.
Извиняюсь я думал ему 34 а ему ещё 32
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borchinec-05
В майами его на толстозадого и пакет из беляшей пулялок))
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armageddon123456
Ответ Xell
В Лал вместо Дэвиса. Портленд согласится а мы с Лектером все уладим)
Это был бы максимально тупой трейд
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dev0
Самое важное межсезонье? Бред какой-то. У ПТБ нет перспектив что-то выиграть сейчас.
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Дмитрий Касьянов
Ответ kondratiy
"Получи супермаск-контракт и качай права". Кто там топил за Лилларда? Типа настоящий джентельмен, последний рыцарь, верность команде до конца карьеры и тд и тп... Дойную корову выдоил до последнего цента - можно теперь публичные демарши устраивать и прыгать по другим командам. Супер-зарплата капает же.
Так он мог уйти и получить пусть и не супермакс, но обычную максималку где захочет. Остался поверил в руководство, что обещало звезд, а ему сунули Гранта и сказали на этом все) Сейчас очевидно что у менеджмента ни активов ни желания строить здесь и сейчас команду. И Лилард мог бы спокойно играть и получать много кэша, но вместо этого хочет бороться за титул. Еще и какие-то активы за него получат. Это не Дюрант, который сам собрал команду, сам развалил и свалил по дешевке в контендер
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Nightyork97
Ответ DonaldBrashear 2.0
в Нетс надо в обмен на Симмонса и пики (может быть, Харриса еще спихнут - плюс для Нетс, или Томаса выменяют - плюс для Портленда). больше вариантов и нет на самом деле, только если на Ирвинга в Даллас, но это очень вряд ли.
А Портленду зачем тело Симмонса и пики их бесполезные? Бруклин это большой апгрейд для Лилларда? Он пойдет только в реальный контендер, а не мнимый непонятно какими ролевиками. Эти Нетс уехали на багаже Ирвинга и Дюранта. Дончич так и мечтает делить мяч с Лиллардом, мало ему Ирвинга. Нет, он не согласится на это. У него право запрета на обмен.
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Александр Быстров
Вроде Дейм топ5 пг в лиге, но своим контрактом и высказываниям приравнивает себя к Брэдли Билу, никаких перспектив и огромный контракт
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Александр Быстров
Ответ AllanHouston
Сударь, ваш комментарий касательно "Никс" родом из сезона 2021-22. Джейлен Брансон советует вернуться в сезон 2022-23.
согласен, фронт-корт лиллард брансон - это из серии ирвинг дончич
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Manseer
Ответ paganism
Что-то я не вижу команд Хотя-бы уровня по, куда бы он мог вписаться
да команд кучу, вопрос цены за актив. В те же Пеликанс или Миннесоту, которые сегодня будут играть за 8 место может зайти, в Денвер вместо Мюррея, как вариант, если он опять получит травму или Денвер знатно облажается.
В Майами шикарно кстати, за Лаури и Хирроу или Робинсона и что там по пикам и добавкам.
В Филадельфию вместо Макси с Харрисом, но у них вроде как беда с пиками. У Харриса кстати последний год, что тоже хорошо для обмена. От Филы думаю стоит что-то ждать в следующем году.
В Бруклин, там вообще много вариантов.
В Торонто, а почему нет. Тут есть и ветераны для уравнивания такого огромного контракта и молодежь, которая может быть интересна Портленду и пики почти все на месте.
в Лейкерс может вписаться тоже, но там нет пиков, а Рассел не знаю насколько кому может быть интересен.
в Чикаго тоже, и в Вашингтон, да и вообще впишется почти везде, вопрос стоимости актива и как оценивают контракт Лилларда в лиге, при том, что ему уже 32 года.
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AllanHouston
Ответ Дмитрий Садчиков
Похоже что единственный шанс за что-то бороться у ПТБ появится когда они обменяют Лилларда
И это что-то - это попытка выловить из пучин драфта что-то интересное. Благо, последующие пять драфтов можно не заморачиваться, окромя навязывания борьбы за титул главного иерарха подвала.
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Дядя Санжар
В гсв на Грина..
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AllanHouston
Ответ Артём Артём
Интересно а кто готов будет взять на себя контракт 35 летнего разыгрывающего? И причём он же не захочет уйти в Хьюстон ему надо будет Бостон Милуоки Денвер Клипперс Санз Кливленд Фила
Ещё не наступило межсезонье 2023 года, а вы уже задаётесь вопросом из межсезонья 2025 года.
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Дмитрий Садчиков
Похоже что единственный шанс за что-то бороться у ПТБ появится когда они обменяют Лилларда
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AllanHouston
Ответ Алексей Иванов
Если смотреть по командам, в которые потенциально может быть обмен, которые не в перестройке и которые туда не собираются в ближайшие годы, это в первую и главную очередь Никс, возможно Нетс. Может быть Атланта, не понятно что там с Янгом. Больше как то и нет на горизонте вариантов.
Сударь, ваш комментарий касательно "Никс" родом из сезона 2021-22. Джейлен Брансон советует вернуться в сезон 2022-23.
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Manseer
Мне одному кажется, что его безумный контракт в совокупности с возрастом немного снижает ценность игрока?
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DonaldBrashear 2.0
в Нетс надо в обмен на Симмонса и пики (может быть, Харриса еще спихнут - плюс для Нетс, или Томаса выменяют - плюс для Портленда).

больше вариантов и нет на самом деле, только если на Ирвинга в Даллас, но это очень вряд ли.
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Xell
В Лал вместо Дэвиса. Портленд согласится а мы с Лектером все уладим)
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Артём Артём
Интересно а кто готов будет взять на себя контракт 35 летнего разыгрывающего? И причём он же не захочет уйти в Хьюстон ему надо будет Бостон Милуоки Денвер Клипперс Санз Кливленд Фила
0
-1
-1
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paganism
Что-то я не вижу команд Хотя-бы уровня по, куда бы он мог вписаться
0
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Алексей Иванов
Если смотреть по командам, в которые потенциально может быть обмен, которые не в перестройке и которые туда не собираются в ближайшие годы, это в первую и главную очередь Никс, возможно Нетс. Может быть Атланта, не понятно что там с Янгом. Больше как то и нет на горизонте вариантов.
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