«Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь». Дэмиан Лиллард покинет «Блэйзерс», если они начнут перестройку
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в интервью Стивену Эй Смиту подтвердил, что может покинуть «Блэйзерс» этим летом, если они решат начать перестройку команду.
«Это не угроза. Я не говорю, что ставлю их на счетчик. Я просто говорю, что если мы существенно не усилимся, у нас не будет шанса бороться на высоком уровне.
Принимать решение придется не только мне, но и клубу. Мы будем омолаживать команду, или мы хотим чего-то добиться?
Все хотят победить. Они считают, что я заслужил эту возможность, и я верю, что мы полны решимости и усердно займемся этим в межсезонье. Это наше самое важное межсезонье с тех пор, как я здесь», – заявил Лиллард.
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«Мы с Лиллардом сблизились в сборной США. Так что я определенно думал о варианте с «Блэйзерс». Рад оказаться в этой команде. В первые шесть лет карьеры я не был игроком, который влияет на результат, это случилось после перехода в «Пистонс».
Не понимаю как ругают Кронина после чудовищного менеджмента Олши.
В Майами шикарно кстати, за Лаури и Хирроу или Робинсона и что там по пикам и добавкам.
В Филадельфию вместо Макси с Харрисом, но у них вроде как беда с пиками. У Харриса кстати последний год, что тоже хорошо для обмена. От Филы думаю стоит что-то ждать в следующем году.
В Бруклин, там вообще много вариантов.
В Торонто, а почему нет. Тут есть и ветераны для уравнивания такого огромного контракта и молодежь, которая может быть интересна Портленду и пики почти все на месте.
в Лейкерс может вписаться тоже, но там нет пиков, а Рассел не знаю насколько кому может быть интересен.
в Чикаго тоже, и в Вашингтон, да и вообще впишется почти везде, вопрос стоимости актива и как оценивают контракт Лилларда в лиге, при том, что ему уже 32 года.
больше вариантов и нет на самом деле, только если на Ирвинга в Даллас, но это очень вряд ли.