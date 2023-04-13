Ник Райт: «Я уверен, что «Филадельфия» попытается заполучить Лилларда»

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что «Филадельфии» попытается приобрести звездного разыгрывающего « » в случае, если покинет команду.

«Ходят странные слухи, что Джеймс Харден может уйти и вернуться в «Хьюстон». Если «Сиксерс» провалятся в плей-офф, текущее межсезонье может стать очень тяжелым для организации. Я уверен, что они попытаются выменять Дэйма [Лилларда] и перестроить команду таким образом», – сказал Райт в эфире The Herd.

Ранее Лиллард заявил, что может покинуть команду из Орегона этим летом.

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