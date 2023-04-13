Ник Райт: «Я уверен, что «Филадельфия» попытается заполучить Лилларда»

Теги Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что «Филадельфии» попытается приобрести звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда в случае, если Джеймс Харден покинет команду.

«Ходят странные слухи, что Джеймс Харден может уйти и вернуться в «Хьюстон». Если «Сиксерс» провалятся в плей-офф, текущее межсезонье может стать очень тяжелым для организации. Я уверен, что они попытаются выменять Дэйма [Лилларда] и перестроить команду таким образом», – сказал Райт в эфире The Herd.

Ранее Лиллард заявил, что может покинуть команду из Орегона этим летом.

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2 комментария

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evgen98
Зачем Хардену возвращаться в Хьюстон? он форсировал оттуда обмен, что там изменилось к лучшему за это время? к чемпионству он там точно ближе не будет. Ну ладно бы про контендер какой-то ходили бы слухи. Как-будто Панченко вбрасывает эти новости.
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Грустный Тролль
В любом случае от обмена Лилларда выиграет и Портленд, и сам Лиллард. А вот выиграет ли другая команда, тут уже вопрос)
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