Джей Джей Редик: «Карри и Лиллард – лучшие защитники в этом сезоне»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик заявил, что считает (« ») и (« ») лучшими защитниками в этом сезоне, но включил бы их в третью символическую пятерку.

«Не могу отрицать того, что Стеф Карри и Дэмиан Лиллард сделали в этом сезоне. Серьезно, эти парни провели невероятный сезон. Так что я бы взял их в третью символическую пятерку.

Если бы Дэмиан не пропустил конец сезона, он был бы не в третьей пятерке. Если бы Стеф не травмировался, он попал бы в мою первую пятерку. При всем уважении к Шэю Гилджес-Александеру, Луке Дончичу и Доновану Митчеллу, на мой взгляд, эти парни были лучшими защитниками в НБА в этом сезоне. Они просто сыграли недостаточно много матчей», – сказал Редик.

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