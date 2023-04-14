Димитрис Итудис: «Евролиге тоже нужен турнир плей-ин»

Главный тренер « » высказался за изменения в формате Евролиги.

«Мы начинали играть в Евролиге шестнадцатью командами, дальше могли пройти восемь, это 50%. Если сравнивать с лучшей лигой мира, то 16 из 30 выходят в плей-офф , а есть еще и плей-ин. Они сделали нечто интересное для болельщиков, изменили формат. Затем мы добавили к участникам еще две команды, и все равно дальше идут только восемь, это намного меньше 50%. Необыкновенно, просто прекрасно.

Можно соглашаться или не соглашаться. Я говорю об этом еще с тех пор, как был тренером ЦСКА. Неважно, пятые мы, шестые, седьмые или восьмые в таблице на данный момент. Люди думают, стараются что-то добавить, стараются предложить больше игр, более интересные матчи. Если у нас выступают 20 или 22 команды, пусть только шесть из них выходят в плей-офф, возможно, так будет лучше.

Когда нас пригласят на совет главных тренеров Евролиги, чтобы высказать свое мнение, мы сделаем это, у нас много идей. Мы хотим высказаться. Мы хотим турнир плей-ин, хотим сделать сезон еще более захватывающим. Евролига уже очень интересная. Будь то «Альба», «Панатинаикос» или «Виллербан», команды, замыкающие таблицу, это очень непростые игры. В Евролиге тяжело против любого соперника», – заявил Итудис.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

А почему Зайон косолапит?