Эргин Атаман объяснил, почему не стал досматривать до конца матч с «Фенербахче»

Главный тренер « » объяснил, почему не стал досматривать до конца матч Евролиги с «Фенербахче» (86:103).

Атаман отправился в подтрибунное помещение на последней минуте, пожав перед этим руку главному тренеру « » .

«Болельщики «Фенербахче» начали скандировать оскорбительные вещи. Чтобы избежать всего этого, я пожал руку Димитрису Итудису, поздравил его, а затем направился в раздевалку», – сказал Атаман.

Зрители на арене «Фенербахче» в это время скандировали «Пошел ты, Атаман».

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