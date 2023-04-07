Эргин Атаман объяснил, почему не стал досматривать до конца матч с «Фенербахче»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Фенербахче Беко болельщики Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман объяснил, почему не стал досматривать до конца матч Евролиги с «Фенербахче» (86:103).

Атаман отправился в подтрибунное помещение на последней минуте, пожав перед этим руку главному тренеру «Фенера» Димитрису Итудису.

«Болельщики «Фенербахче» начали скандировать оскорбительные вещи. Чтобы избежать всего этого, я пожал руку Димитрису Итудису, поздравил его, а затем направился в раздевалку», – сказал Атаман.

Зрители на арене «Фенербахче» в это время скандировали «Пошел ты, Атаман».

«Анадолу Эфес» после поражения от «Фенербахче» потерял шансы на выход в плей-офф Евролиги.

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