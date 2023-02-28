Тайлер Дорси близок к переходу в «Фенербахче»

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Атакующий защитник Тайлер Дорси (27 лет, 196 см), недавно покинувший фарм-команду «Далласа» в G-лиге, близок к возвращению в Европу.

По информации SDNA, игрок сборной Греции договорился о подписании контракта с «Фернербахче».

По неофициальным данным, турецкий гранд предложил Тайлеру контракт до 2025 года с ежемесячной зарплатой 200 тысяч долларов.

Дорси провел 17 матчей в Лиге развития, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора. Перед этим он был отчислен из «Маверикс», в составе которых начинал сезон-22/23 и сыграл три матча в НБА.

Дедлайн для подписания новых игроков в Евролиге наступит 1 марта.

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1 комментарий

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Julius Nwosu
Если правда, то не понимаю на хрена он им? Пятый защ с жирным контрактом. Как они все время делить будут? Эдвардс, Калэтас, Уилбекин, Гудурич, плюс паспорта Хазер и Мелих и это при том, что в чемпионате лимит, а там ещё куча легов, то есть кто то будет играть ещё меньше.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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