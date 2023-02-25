Тайлер Дорси покинул фарм-команду «Мавс» и может вернуться в Евролигу
Фарм-команда «Далласа» в G-лиге «Техас Лэджендс» объявила о расставании с атакующим защитником Тайлером Дорси (27 лет, 196 см).
Игрок сборной Греции провел 17 матчей в Лиге развития, набирая в среднем 24,4 очка и 4,9 подбора. Перед этим он был отчислен из «Маверикс», в составе которых начинал сезон-22/23 и сыграл три матча в НБА.
Ранее сообщалось, что Дорси намерен остаться в НБА и рассчитывает получить предложение о подписании 10-дневного контракта, несмотря на серьезный интерес со стороны клубов Евролиги.
По слухам, в декабре защитник получил предложения от «Олимпиакоса», «Фенербахче», «Маккаби» и «Монако». Дедлайн для подписания новых игроков в Евролиге наступит 1 марта. Не исключено, что претендующие на Дорси команды попытаются осуществить сделку.
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