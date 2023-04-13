«Лу Дорт коснулся моего локтя». Брэндон Ингрэм утвержадет, что судьи пропустили фол в концовке матча
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм после поражения от «Оклахомы» в матче плей-ин (118:123) начал пресс-конференцию с критики в адрес судей.
Ингрэм утверждает, что Лу Дорт сфолил на нем во время точного трехочкового броска, который сократил отставание «Пеликанс» до 1 очка за 3,3 секунды до конца.
«Он коснулся моего локтя, но это не было зафиксировано. Сегодня судьи пропустили много фолов. Это ожидаемо в матче плей-ин, но думаю, что он меня коснулся», – сказал Ингрэм.
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Вполне возможно фол и был...
Естественно, Ингрэм же не СиДжею будет вопросы задавать за кирпичи в концовке и не Джонсу за тупой ввод мяча при 121-118