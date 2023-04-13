«Лу Дорт коснулся моего локтя». Брэндон Ингрэм утвержадет, что судьи пропустили фол в концовке матча

Теги Новый Орлеан НБА видео судьи Оклахома-Сити Брэндон Ингрэм Лугенц Дорт Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм после поражения от «Оклахомы» в матче плей-ин (118:123) начал пресс-конференцию с критики в адрес судей.

Ингрэм утверждает, что Лу Дорт сфолил на нем во время точного трехочкового броска, который сократил отставание «Пеликанс» до 1 очка за 3,3 секунды до конца.

«Он коснулся моего локтя, но это не было зафиксировано. Сегодня судьи пропустили много фолов. Это ожидаемо в матче плей-ин, но думаю, что он меня коснулся», – сказал Ингрэм.

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8 комментариев

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ВинниПох
новость огонь, видео гуано - ни тебе повтора, ни другой камеры ( а три плюс один было бы конечно мега круто - на равный счёт!
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Король Лев
Ответ Nightyork97
А вот Дюрант бы попал тот штрафной. В этом и вся ценность оригинала от копии.
Ингрем еще молод. Заматереет. Игрок очень хороший. Дайте Пеликанам пару сезонов и они будут командой не хуже Мемфиса.
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Bek_cp3
Ответ Эфес Фридомович
https://youtu.be/-RJcSYGMQuw
зачет :D
+1
0
+1
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Nightyork97
А вот Дюрант бы попал тот штрафной. В этом и вся ценность оригинала от копии.
+3
-1
+2
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Эфес Фридомович
https://youtu.be/-RJcSYGMQuw
+6
-2
+4
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kaissa
Момент когда Ингрэм треху забил за 5 сек до конца?
Вполне возможно фол и был...
+1
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ГРУПА ЗИСК
Есть ощущение, что касание действительно было. Но там не было другого ракурса.
Естественно, Ингрэм же не СиДжею будет вопросы задавать за кирпичи в концовке и не Джонсу за тупой ввод мяча при 121-118
+10
-1
+9
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andrushapumba
Брэндон Ингрэм не докоснулся до плей-офф в этом году утверждает нба
+2
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