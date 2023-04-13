Джошу Гидди не хватило одного подбора до трипл-дабла в матче плей-ин

Теги Новый Орлеан НБА видео Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл в победном матче плей-ин против «Нового Орлеана» (123:118).

Австралийцу не хватило до трипл-дабла одного подбора. 20-летний Гидди записал на свой счет 31 очко, 10 передач и 9 подборов за 42 минуты игрового времени.

Гидди реализовал 11 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных, а также сделал 1 блок-шот и 2 потери.

«Тандер» выбил «Пеликанс» из турнира плей-ин и в пятницу встретится с «Тимбервулвс» за выход в плей-офф.

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1 комментарий

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igor nn
Да это походу тут у нас молодая версия Стива Нэша?))
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