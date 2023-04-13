Шэй Гилджес-Александер: «Мы прошли испытание в бою»

Теги Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил, что большое количество напряженных матчей, проведенных за последние годы, помогло команде в сегодняшнем матче плей-ин против «Нового Орлеана» (123:118).

«Мы прошли испытание в бою. За последние пару лет мы сыграли много матчей с напряженными концовками.

Даже когда сезон складывался не в нашу пользу, мы играли много напряженных матчей. У нас хорошо разработаны навыки, мы знаем, что нужно делать в концовке», – сказал Гилджес-Александер.

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4 комментария

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Misson
Верю в будущее Оклы. ШГА и Гидди топчики, Чет умный, неэгоистичный игрок, уверен, что и давление плей-офф он выдержит. Главное, чтобы здоровье его не подводило, если будет играть 75% игр в сезоне, то уже будет хорошим подспорьем для лидеров.
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AaaaRrrr
«21 победа с Четом, 17 побед без Чета»
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OKC®
Да за последние 2 сезона много матчей решались в клатче. Опыт у ребят в этом есть.
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Dougie Hamilton
Ты наш МВП, Шай😊
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