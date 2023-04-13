Шэй Гилджес-Александер: «Мы прошли испытание в бою»
Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил, что большое количество напряженных матчей, проведенных за последние годы, помогло команде в сегодняшнем матче плей-ин против «Нового Орлеана» (123:118).
«Мы прошли испытание в бою. За последние пару лет мы сыграли много матчей с напряженными концовками.
Даже когда сезон складывался не в нашу пользу, мы играли много напряженных матчей. У нас хорошо разработаны навыки, мы знаем, что нужно делать в концовке», – сказал Гилджес-Александер.
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