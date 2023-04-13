Зайон Уильямсон забивал сверху на разминке перед матчем плей-ин против «Оклахомы»

Звездный форвард «Нового Орлеана» участвовал в разминке перед матчем плей-ин против «Оклахомы» (118:123).

22-летний игрок исполнил несколько данков и побросал по кольцу через руку тренера.

Уильямсон не играет со 2 января из-за травмы подколенного сухожилия. На днях форвард сказал: «Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном».

«Пеликанс» проиграли «Тандер» на своей площадке и завершили выступления в этом сезоне.

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