Зайон Уильямсон забивал сверху на разминке перед матчем плей-ин против «Оклахомы»

Теги Новый Орлеан НБА видео Оклахома-Сити Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон участвовал в разминке перед матчем плей-ин против «Оклахомы» (118:123).

22-летний игрок исполнил несколько данков и побросал по кольцу через руку тренера.

Уильямсон не играет со 2 января из-за травмы подколенного сухожилия. На днях форвард сказал: «Физически чувствую себя нормально. Вернусь, когда снова почувствую себя Зайоном».

«Пеликанс» проиграли «Тандер» на своей площадке и завершили выступления в этом сезоне.

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3 комментария

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scorp19
Круто конечно. Это определённо стоит максималки
+2
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Андрей Сухавалов
Неплохо для парня, который провел 29 игр за два последних сезона
+5
0
+5
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serginn
"Вобщем, ребят, я сделал все что мог, жаль что вы не смогли."
+11
-1
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