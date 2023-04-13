Си Джей Макколлум: «Три месяца назад отложил операцию, чтобы помочь команде выйти в плей-офф»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум после поражения от «Оклахомы» (118:123) в матче плей-ин сообщил, что на следующей неделе ему может быть сделана операция на большом пальце руки.

«Мне нужна была операция еще три месяца назад. Я отложил ее, чтобы попытаться помочь команде выйти в плей-офф. У нас не получилось.

Повредил плечо, поэтому играл с длинным рукавом. В понедельник проверю. Сделал все возможное, чтобы помочь команде. Хотел бы сыграть лучше», – сказал Макколлум.

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4 комментария

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Bunyod Turgunov
Ответ Mr.BadGuy
Помнится в начале сезона НОП и Юта лидировали, и многие им пели песни. А в конце сезона как обычно тяжеловесы конференции - ЛАЛ, ЛАК и Санс мощно накатили на финиш и теперь будут разыгрывать титул в ПО.
ЛАЛ, ЛАК и Санс будут разыгрывать титул в ПО но в конце будет выигрывает ГСВ
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-6
-6
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Mr.BadGuy
Помнится в начале сезона НОП и Юта лидировали, и многие им пели песни. А в конце сезона как обычно тяжеловесы конференции - ЛАЛ, ЛАК и Санс мощно накатили на финиш и теперь будут разыгрывать титул в ПО.
+1
-4
-3
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scorp19
Скажи спасибо данкующему туловищу на максималке.
+7
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Роман Князефф
Один ради команды отложил операцию, а другой гамбургеры с пиццей не может
+16
0
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