Си Джей Макколлум: «Три месяца назад отложил операцию, чтобы помочь команде выйти в плей-офф»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» после поражения от «Оклахомы» (118:123) в матче плей-ин сообщил, что на следующей неделе ему может быть сделана операция на большом пальце руки.

«Мне нужна была операция еще три месяца назад. Я отложил ее, чтобы попытаться помочь команде выйти в плей-офф. У нас не получилось.

Повредил плечо, поэтому играл с длинным рукавом. В понедельник проверю. Сделал все возможное, чтобы помочь команде. Хотел бы сыграть лучше», – сказал Макколлум.

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