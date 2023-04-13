Майк Браун: «Если «Кингз» и «Уорриорз» станут принципиальными соперниками, это будет потрясающе»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун считает, что было бы здорово, если бы между его командой и «Голден Стэйт» развилось принципиальное соперничество.

«Во-первых, я пока не уверен, что это соперничество. Если мы станет принципиальным соперником для «Уорриорз», это будет потрясающе. Соперничество идет на пользу любому турниру.

Это добавляет изюминку атмосфере, если два принципиальных соперника играют друг с другом. Я только за. Я бы не сказал, что между нами уже соперничество, но если это произойдет, это будет потрясающе», – сказал Браун.

«Сакраменто» и «Голден Стэйт» встретятся в первом раунде плей-офф. Браун возглавил «Кингз» после работы в штабе главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.

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4 комментария

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Misson
Это легко организовать уже ко второй игре. Достаточно побольше грузить Сабонису в краску и Дреймонд MFS Грин отобьет ему все яйца, приправив еще и самым непотребным трэш-током. Всё, соперничество сразу приобретет принципиальный характер.)
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Михаил Евдокимов
Как то уже поздно становится соперником для ГСВ, при всей моей любви к ним, у них осталось еще пара сезонов контендерства, пока Карри не особо старый и пока владельцы готовы платить. Потом всё равно будет этап перестройки, ни Куминга ни Пул ни Уигинс роль первой звезды не потянут.
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Night blackwolf
единственное, в чем принципиальность, что ты в ГСВ был)), а так просто по сути очередной соперник для ГСВ
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Алексей Васильев
чувак шарит. любое соперничество на основе азарта - это потрясающе
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