Майк Браун: «Если «Кингз» и «Уорриорз» станут принципиальными соперниками, это будет потрясающе»

Главный тренер «Сакраменто» считает, что было бы здорово, если бы между его командой и « » развилось принципиальное соперничество.

«Во-первых, я пока не уверен, что это соперничество. Если мы станет принципиальным соперником для «Уорриорз», это будет потрясающе. Соперничество идет на пользу любому турниру.

Это добавляет изюминку атмосфере, если два принципиальных соперника играют друг с другом. Я только за. Я бы не сказал, что между нами уже соперничество, но если это произойдет, это будет потрясающе», – сказал Браун.

« » и «Голден Стэйт» встретятся в первом раунде плей-офф. Браун возглавил «Кингз» после работы в штабе главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.

Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»