Четыре калифорнийские команды НБА впервые вышли в плей-офф в одном сезоне

Теги Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин (108:102) и вышли в плей-офф.

«Лейкерс» стали четвертым представителем Калифорнии в НБА, который выступит в плей-офф-2023. Ранее это сделали «Сакраменто», «Клипперс» и «Голден Стэйт».

Четыре калифорнийские команды НБА впервые вышли в плей-офф в одном сезоне.

Также в этом сезоне впервые в плей-офф не будет ни одного техасского клуба («Даллас», «Сан-Антонио», «Хьюстон»).

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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4 комментария

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Givi Shotadze
Техас сделал тоже со знаком минус)))
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Undrey
причём без галочки в виде захода через плей ин, все четыре в 8 входили
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xamer 9
Ответ Azat LA
Опять новости, родившиеся в комментариях прямой трансляции? ))
Нет, в источниках указан Твиттер Майка Спирса. Вряд ли новостники сначала увидели комментарии пользователей Спортс, а потом стали искать подтверждение в интернете)
+1
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Azat LA
Опять новости, родившиеся в комментариях прямой трансляции? ))
+1
-1
0
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