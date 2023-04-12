Четыре калифорнийские команды НБА впервые вышли в плей-офф в одном сезоне.

« » во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин (108:102) и вышли в плей-офф.

«Лейкерс» стали четвертым представителем Калифорнии в НБА, который выступит в плей-офф-2023. Ранее это сделали « », « » и « ».

Четыре калифорнийские команды впервые вышли в плей-офф в одном сезоне.

Также в этом сезоне впервые в плей-офф не будет ни одного техасского клуба («Даллас», «Сан-Антонио», «Хьюстон»).

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории