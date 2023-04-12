Четыре калифорнийские команды НБА впервые вышли в плей-офф в одном сезоне
«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин (108:102) и вышли в плей-офф.
«Лейкерс» стали четвертым представителем Калифорнии в НБА, который выступит в плей-офф-2023. Ранее это сделали «Сакраменто», «Клипперс» и «Голден Стэйт».
Четыре калифорнийские команды НБА впервые вышли в плей-офф в одном сезоне.
Также в этом сезоне впервые в плей-офф не будет ни одного техасского клуба («Даллас», «Сан-Антонио», «Хьюстон»).
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