Чимези Мету: «Почему «Кингз» не должны верить в то, что могут выиграть чемпионский титул?»
Форвард «Сакраменто» Чимези Мету рассказал о подходе команды к матчам плей-офф.
По словам Мету, вернувшиеся в плеф-офф спустя 16 лет «Кингз» настраиваются на борьбу за чемпионский титул.
«С самого первого дня мы в команде говорили о том, что надо использовать момент и использовать возможность, которые у нас есть.
Почему мы не должны верить в то, что будем двигаться вперед и выиграем чемпионский титул? Мне кажется, это единственный подход, который может привести вас к цели», – сказал Мету.
В первом раунде «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт».
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