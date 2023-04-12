Форвард « » рассказал о подходе команды к матчам плей-офф.

По словам Мету, вернувшиеся в плеф-офф спустя 16 лет «Кингз» настраиваются на борьбу за чемпионский титул.

«С самого первого дня мы в команде говорили о том, что надо использовать момент и использовать возможность, которые у нас есть.

Почему мы не должны верить в то, что будем двигаться вперед и выиграем чемпионский титул? Мне кажется, это единственный подход, который может привести вас к цели», – сказал Мету.

В первом раунде «Сакраменто» сыграет с « ».

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