Чимези Мету: «Почему «Кингз» не должны верить в то, что могут выиграть чемпионский титул?»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Чимези Мету Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Чимези Мету рассказал о подходе команды к матчам плей-офф.

По словам Мету, вернувшиеся в плеф-офф спустя 16 лет «Кингз» настраиваются на борьбу за чемпионский титул.

«С самого первого дня мы в команде говорили о том, что надо использовать момент и использовать возможность, которые у нас есть.

Почему мы не должны верить в то, что будем двигаться вперед и выиграем чемпионский титул? Мне кажется, это единственный подход, который может привести вас к цели», – сказал Мету.

В первом раунде «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт».

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4 комментария

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Матвей Дойников
Потому что без шансов откиснут от гцу
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Друг Джордана
Верить, стараться, усердно забирать игры, не сдавать до последнего - это все может пригодиться в плофе. Да, нет опыта, есть ряд проблем в игре. Но правильный настрой каждую секунду матча также важен. Когда-то никто не верил, что Кавс отыграются с 1-3, а они смогли.
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Magzhan Estigarribia
Тяжело без опыта. Максимум финал.
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Вадим Дзахоев
Потому что защиты нет от слова совсем. А, Как мы все знаем, нападение выигрывает матчи, титулы же выигрывают за счет качественной защиты
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