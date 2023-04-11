Кайл Кузма: «У «Сакраменто» хорошая атака, но не сравнивайте их с чемпионским «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Вашингтон НБА плей-офф Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отреагировал на заявление инсайдера «Сакраменто» Джеймса Хэма, который сравнил уровень игры в атаке «королей» в этом сезоне с тем, что демонстрировал их соперник по первому раунду плей-офф «Голден Стэйт».

У «Кингз» лучший атакующий рейтинг во всей НБА (118,6) по итогам регулярки. Хэм выразил мнение, что нападение команды Майка Брауна превосходит все аналоги от «Уорриорз», включая чемпионские сезоны «воинов».

«Вы меня достали со своей логикой и продвинутой аналитикой лол. У «Сакраменто» хорошая атака, тут вопросов нет! Но давайте все же реально смотреть на вещи», – написал Кузма.

Носки – невероятно важная часть НБА

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5 комментариев

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Drinkinss
У сакраменто мощная атака. Фокс должен попасть в 1 или 2 олл-нба команду в этом году, сабонис - ол стар. Повсюду шутеры. Майк браун проделал отличную работу. Они уверенно шли по ходу всего сезона. Лучший атакующий рейтинг в лиге.

Гсв в шести.
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Чудинов Дмитрий
Ответ Геннадий Хиккарян
Я не смотрел игры Кингз в этом сезоне (и в 15ти прошлых), но с учётом того, что говорит статистика, и того как ГСВ отыграли этот сезон, вполне допускаю, что в нынешнем сезоне их атака и правда может быть лучше, чем атака Воинов, почему нет? Но вот что касается "включая чемпионские сезоны «воинов»" и в особенности сезоны с Дюрантом, при все уважении к тренерскому гению Майка Брауна и талантам Сабониса и Фокса, звучит как какой-то вброс или рофл. Хотя опять-таки я игр Сакраменто не видел, может быть там и правда топ5 атака в истории, но знают об этом только фанаты Кингз, ведь кроме них никто игры Сакраменто не смотрит.
Не фанат Кингз, но несколько игр видел. Да, там машина, которую в защите трудно остановить. Если ГС доживут до клатча, то на опыте могут пройти дальше. Но шансов не много )) мне кажется Сакраменто многие недооценивают, основываясь на их неопытности.
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Геннадий Хиккарян
Я не смотрел игры Кингз в этом сезоне (и в 15ти прошлых), но с учётом того, что говорит статистика, и того как ГСВ отыграли этот сезон, вполне допускаю, что в нынешнем сезоне их атака и правда может быть лучше, чем атака Воинов, почему нет?
Но вот что касается "включая чемпионские сезоны «воинов»" и в особенности сезоны с Дюрантом, при все уважении к тренерскому гению Майка Брауна и талантам Сабониса и Фокса, звучит как какой-то вброс или рофл.
Хотя опять-таки я игр Сакраменто не видел, может быть там и правда топ5 атака в истории, но знают об этом только фанаты Кингз, ведь кроме них никто игры Сакраменто не смотрит.
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Nikita Dorodenko
По-моему, в этом заявлении пол Кузму ни слова. Как они могли его достать?🤔
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Alexander Permyakov
Товарищи, поздравляю! Сезон экспертов с рыболовного кресла объявляется открытым.
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