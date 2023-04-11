Кайл Кузма: «У «Сакраменто» хорошая атака, но не сравнивайте их с чемпионским «Голден Стэйт»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отреагировал на заявление инсайдера «Сакраменто» Джеймса Хэма, который сравнил уровень игры в атаке «королей» в этом сезоне с тем, что демонстрировал их соперник по первому раунду плей-офф «Голден Стэйт».
У «Кингз» лучший атакующий рейтинг во всей НБА (118,6) по итогам регулярки. Хэм выразил мнение, что нападение команды Майка Брауна превосходит все аналоги от «Уорриорз», включая чемпионские сезоны «воинов».
«Вы меня достали со своей логикой и продвинутой аналитикой лол. У «Сакраменто» хорошая атака, тут вопросов нет! Но давайте все же реально смотреть на вещи», – написал Кузма.
Гсв в шести.
Но вот что касается "включая чемпионские сезоны «воинов»" и в особенности сезоны с Дюрантом, при все уважении к тренерскому гению Майка Брауна и талантам Сабониса и Фокса, звучит как какой-то вброс или рофл.
Хотя опять-таки я игр Сакраменто не видел, может быть там и правда топ5 атака в истории, но знают об этом только фанаты Кингз, ведь кроме них никто игры Сакраменто не смотрит.