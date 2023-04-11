Форвард « » отреагировал на заявление инсайдера «Сакраменто» Джеймса Хэма, который сравнил уровень игры в атаке «королей» в этом сезоне с тем, что демонстрировал их соперник по первому раунду плей-офф « ».

У «Кингз» лучший атакующий рейтинг во всей НБА (118,6) по итогам регулярки. Хэм выразил мнение, что нападение команды Майка Брауна превосходит все аналоги от «Уорриорз», включая чемпионские сезоны «воинов».

«Вы меня достали со своей логикой и продвинутой аналитикой лол. У « » хорошая атака, тут вопросов нет! Но давайте все же реально смотреть на вещи», – написал Кузма.

Носки – невероятно важная часть НБА