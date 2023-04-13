Евролига. «Црвена Звезда» примет «Фенербахче», «Маккаби» сыграет с «Реалом» и другие матчи

В четверг, 13 апреля, в рамках 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Фенербахче», израильский « » сыграет с испанским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 23-10, Реал Испания – 23-10, Барселона Испания – 22-11, Монако Франция – 21-12, Фенербахче Турция – 19-14, Маккаби Израиль – 19-14, Партизан Сербия – 19-14, Баскония Испания – 18-15, Жальгирис – 18-15, Анадолу Эфес Турция – 16-17, Валенсия – 15-18, Милан Италия – 15-18, Сербия – 16-17, Виртус Италия – 13-20, Бавария Германия – 11-22, Панатинаикос Греция – 11-22, Альба Германия – 10-23, Виллербан Франция – 8-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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