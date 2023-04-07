Евролига. «Милан» – «Барселона», «Монако» встретится с «Партизаном»

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В пятницу, 7 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.

Итальянский «Милан» примет испанскую «Барселону», «Монако» дома встретится с сербским «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Панатинаикос Греция  –  Альба Германия
Дата проведения
7 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Барселона Испания
Дата проведения
7 апреля, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Партизан Сербия
Дата проведения
7 апреля, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 23-10, Реал Испания – 23-10, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 21-11, Фенербахче Турция – 19-14, Маккаби Израиль – 19-14, Партизан Сербия – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Жальгирис – 18-15, Анадолу Эфес Турция – 16-17,  Валенсия – 15-18, Милан Италия – 14-18, Црвена Звезда Сербия – 16-17, Виртус Италия – 13-20, Бавария Германия – 11-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Альба Германия – 9-24, Виллербан Франция – 8-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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