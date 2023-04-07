Евролига. «Милан» – «Барселона», «Монако» встретится с «Партизаном»
В пятницу, 7 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.
Итальянский «Милан» примет испанскую «Барселону», «Монако» дома встретится с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 23-10, Реал Испания – 23-10, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 21-11, Фенербахче Турция – 19-14, Маккаби Израиль – 19-14, Партизан Сербия – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Жальгирис – 18-15, Анадолу Эфес Турция – 16-17, Валенсия – 15-18, Милан Италия – 14-18, Црвена Звезда Сербия – 16-17, Виртус Италия – 13-20, Бавария Германия – 11-22, Панатинаикос Греция – 11-21, Альба Германия – 9-24, Виллербан Франция – 8-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет
Комментарии