Евролига. «Црвена Звезда» примет «Олимпиакос», «Фенербахче» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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В четверг, 6 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.

Сербская «Црвена Звезда» примет греческий «Олимпиакос», во встрече турецких грандов «Фенербахче» сыграет с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Жальгирис Литва  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
6 апреля, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
6 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Виртус Италия
Дата проведения
6 апреля, 21.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
6 апреля, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
6 апреля, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 23-9, Реал Испания – 22-10, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 21-11, Фенербахче Турция – 18-14, Маккаби Израиль – 19-13, Партизан Сербия – 18-14, Баскония Испания – 17-15, Жальгирис – 17-15, Анадолу Эфес Турция – 16-16,  Валенсия – 14-18, Милан Италия – 14-18, Црвена Звезда Сербия – 15-17, Виртус Италия – 13-19, Бавария Германия – 11-21, Панатинаикос Греция – 11-21, Альба Германия – 9-24, Виллербан Франция – 8-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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