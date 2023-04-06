Евролига. «Црвена Звезда» примет «Олимпиакос», «Фенербахче» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

В четверг, 6 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.

Сербская «Црвена Звезда» примет греческий «Олимпиакос», во встрече турецких грандов «Фенербахче» сыграет с действующим чемпионом «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 23-9, Реал Испания – 22-10, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 21-11, Фенербахче Турция – 18-14, Маккаби Израиль – 19-13, Партизан Сербия – 18-14, Баскония Испания – 17-15, – 17-15, Анадолу Эфес Турция – 16-16, – 14-18, Милан Италия – 14-18, Сербия – 15-17, Виртус Италия – 13-19, Бавария Германия – 11-21, Панатинаикос Греция – 11-21, Альба Германия – 9-24, Виллербан Франция – 8-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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