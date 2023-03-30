Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Виртус», «Маккаби» встретится с «Миланом»
В четверг, 30 марта, в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.
Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет итальянский «Виртус», израильский «Маккаби Тель-Авив» встретится с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 30 марта, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 30 марта, 21.30, «Палау Блауграна»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 22-9, Реал Испания – 22-9, Барселона Испания – 21-10, Монако Франция – 20-11, Фенербахче Турция – 18-13, Маккаби Израиль – 18-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, Жальгирис – 16-15, Анадолу Эфес Турция – 15-16, Валенсия – 14-17, Милан Италия – 14-17, Црвена Звезда Сербия – 14-17, Виртус Италия – 13-18, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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