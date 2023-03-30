Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Виртус», «Маккаби» встретится с «Миланом»

В четверг, 30 марта, в рамках 32-го тура регулярного чемпионата пройдут три матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет итальянский «Виртус», израильский « » встретится с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 22-9, Реал Испания – 22-9, Барселона Испания – 21-10, Монако Франция – 20-11, Фенербахче Турция – 18-13, Маккаби Израиль – 18-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, – 16-15, Анадолу Эфес Турция – 15-16, – 14-17, Милан Италия – 14-17, Црвена Звезда Сербия – 14-17, Виртус Италия – 13-18, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА