Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Виртус», «Маккаби» встретится с «Миланом»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Плейтика Барселона Альба EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Баскетбол

В четверг, 30 марта, в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет итальянский «Виртус», израильский «Маккаби Тель-Авив» встретится с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Виртус Италия
Дата проведения
30 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
30 марта, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
30 марта, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 22-9, Реал Испания – 22-9, Барселона Испания – 21-10, Монако Франция – 20-11, Фенербахче Турция – 18-13, Маккаби Израиль – 18-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, Жальгирис – 16-15, Анадолу Эфес Турция – 15-16,  Валенсия – 14-17, Милан Италия – 14-17, Црвена Звезда Сербия – 14-17, Виртус Италия – 13-18, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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