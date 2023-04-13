Демар Дерозан: «Моя дочь прославилась. Теперь я должен ей денег»

Форвард « » после победы над «Торонто» (109:105) в матче плей-ин первым делом ответил на вопрос о дочери Диар, которая своим криком заставляла игроков «Рэпторс» мазать с линии штрафных (18 из 36).

«Она прославилась. Я еще не осознал, что произошло. Но это действительно была она. Я услышал какой-то крик во время игры, кто-то смазал с линии, я оглянулся и подумал: «Черт возьми, это моя дочь кричит?»

Она попросила взять ее на матч в . Она ходила здесь на матчи, когда я играл за «Рэпторс». Она очень настойчиво уговаривала меня взять ее, и я разрешил ей пропустить один день в школе.

Я рад, что сделал это. Теперь я должен ей денег», – сказал Дерозан.

Форвард отметил, что дочь не полетит в Майами на решающий матч за выход в плей-офф.

«Нет, ей нужно вернуться в школу. Школа важнее всего», – сказал Дерозан.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама