Демар Дерозан: «Моя дочь прославилась. Теперь я должен ей денег»
Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после победы над «Торонто» (109:105) в матче плей-ин первым делом ответил на вопрос о дочери Диар, которая своим криком заставляла игроков «Рэпторс» мазать с линии штрафных (18 из 36).
«Она прославилась. Я еще не осознал, что произошло. Но это действительно была она. Я услышал какой-то крик во время игры, кто-то смазал с линии, я оглянулся и подумал: «Черт возьми, это моя дочь кричит?»
Она попросила взять ее на матч в Торонто. Она ходила здесь на матчи, когда я играл за «Рэпторс». Она очень настойчиво уговаривала меня взять ее, и я разрешил ей пропустить один день в школе.
Я рад, что сделал это. Теперь я должен ей денег», – сказал Дерозан.
Форвард отметил, что дочь не полетит в Майами на решающий матч за выход в плей-офф.
«Нет, ей нужно вернуться в школу. Школа важнее всего», – сказал Дерозан.
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Но школа важнее!