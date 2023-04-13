Демар Дерозан: «Моя дочь прославилась. Теперь я должен ей денег»

Теги Чикаго Торонто НБА Демар Дерозан Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после победы над «Торонто» (109:105) в матче плей-ин первым делом ответил на вопрос о дочери Диар, которая своим криком заставляла игроков «Рэпторс» мазать с линии штрафных (18 из 36).

«Она прославилась. Я еще не осознал, что произошло. Но это действительно была она. Я услышал какой-то крик во время игры, кто-то смазал с линии, я оглянулся и подумал: «Черт возьми, это моя дочь кричит?»

Она попросила взять ее на матч в Торонто. Она ходила здесь на матчи, когда я играл за «Рэпторс». Она очень настойчиво уговаривала меня взять ее, и я разрешил ей пропустить один день в школе.

Я рад, что сделал это. Теперь я должен ей денег», – сказал Дерозан.

Форвард отметил, что дочь не полетит в Майами на решающий матч за выход в плей-офф.

«Нет, ей нужно вернуться в школу. Школа важнее всего», – сказал Дерозан.

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3 комментария

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banderos
"Школа важнее всего", – сказал Дерозан.
+1
-4
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Vagant
Шансы у Чикаго против Хит резко упали.
Но школа важнее!
+34
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Sanan1908
Папина дочка ;)
+8
0
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