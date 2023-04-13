Фред Ванвлит завершил первую половину матча против «Буллс» попаданием с центра площадки под сирену

Разыгрывающий « » Фред Ванлвит в концовке первой половины матча плей-ин против « » забросил с центра площадки под сирену.

«Рэпторс» выиграли первую половину встречи со счетом 58:47.

Во второй половине «Буллс» отыграли отставание в 19 очков и вырвали победу в матче плей-ин. В пятницу они сыграют с «Майами» за выход в плей-офф.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама