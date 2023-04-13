Фред Ванвлит завершил первую половину матча против «Буллс» попаданием с центра площадки под сирену

Теги Чикаго Торонто НБА видео Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванлвит в концовке первой половины матча плей-ин против «Чикаго» забросил с центра площадки под сирену.

«Рэпторс» выиграли первую половину встречи со счетом 58:47.

Во второй половине «Буллс» отыграли отставание в 19 очков и вырвали победу в матче плей-ин. В пятницу они сыграют с «Майами» за выход в плей-офф.

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