Девятилетняя дочь форварда « » Демара Дерозана Диара в среду посетила гостевой матч «Буллс» против «Рэпторс» и внесла свой вклад в победу команды отца.

Во время каждого штрафного броска игроков «Торонто» на арене раздавался пронзительный крик Диары. В итоге «Рэпторс» реализовали с линии лишь 18 из 36 (50%). Игроки «Рэпторс» смазали 6 попыток в четвертой четверти.

«Чикаго» обыграл « » (109:105) в матче плей-ин и в пятницу встретятся с «Майами» за выход в плей-офф.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама