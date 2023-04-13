9-летняя дочь Демара Дерозана кричала во время штрафных бросков «Торонто». «Рэпторс» реализовали 18 из 36

Теги Чикаго Торонто НБА видео Демар Дерозан Баскетбол

Девятилетняя дочь форварда «Чикаго» Демара Дерозана Диара в среду посетила гостевой матч «Буллс» против «Рэпторс» и внесла свой вклад в победу команды отца.

Во время каждого штрафного броска игроков «Торонто» на арене раздавался пронзительный крик Диары. В итоге «Рэпторс» реализовали с линии лишь 18 из 36 (50%). Игроки «Рэпторс» смазали 6 попыток в четвертой четверти.

«Чикаго» обыграл «Торонто» (109:105) в матче плей-ин и в пятницу встретятся с «Майами» за выход в плей-офф.

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11 комментариев

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Vagant
А вы говорите, Хоттабыч!
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Birdman NBA
Ответ RAMIK
Рад победе Чикаго,но думаю несмотря на возраст могли как то наказать за такие крики.
Где логика в твоём предложении?
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banderos
Кстати, почему не смог так кричать тот самый знаменитый индус - главный болельщик Торонто? У него были все шансы перекричать маленькую девочку.
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banderos
Ответ RAMIK
Рад победе Чикаго,но думаю несмотря на возраст могли как то наказать за такие крики.
С чего это вдруг? Она - такой же болельщик, как и все остальные 19 тысяч человек. Чем крики отличаются от надувных палочек, которыми размахивают на всех аренах? Спасибо за радость, но что-то тут не совсем разумное промелькнуло.
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Андрей Габдрахманов
Уже жду их игры против Милуоки и штрафные Грека и крик .. )
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Андрей Габдрахманов
Как говорится для победы все средства хороши )
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RAMIK
Рад победе Чикаго,но думаю несмотря на возраст могли как то наказать за такие крики.
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banderos
Диара СИНДЕЛ Дерозан
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софочка
В защиту кольца уже может лучше, чем отец
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Scrappy_Coco
Эх, не было в составе Торонто Кирпичбрука, он знатный любитель кидаться на детей и ещё пожаловался бы судьям, чтобы её удалили с трибуны 🤣
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+9
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HF44
DPOY
+24
-2
+22
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