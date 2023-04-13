9-летняя дочь Демара Дерозана кричала во время штрафных бросков «Торонто». «Рэпторс» реализовали 18 из 36
Девятилетняя дочь форварда «Чикаго» Демара Дерозана Диара в среду посетила гостевой матч «Буллс» против «Рэпторс» и внесла свой вклад в победу команды отца.
Во время каждого штрафного броска игроков «Торонто» на арене раздавался пронзительный крик Диары. В итоге «Рэпторс» реализовали с линии лишь 18 из 36 (50%). Игроки «Рэпторс» смазали 6 попыток в четвертой четверти.
«Чикаго» обыграл «Торонто» (109:105) в матче плей-ин и в пятницу встретятся с «Майами» за выход в плей-офф.
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