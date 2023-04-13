«Буллс» победили «Рэпторс» в матче плей-ин НБА, отыгравшись с «-19»

Теги Чикаго Майами Торонто НБА видео Демар Дерозан Никола Вучевич Зак Лавин Паскаль Сиакам Фред Ванвлит Баскетбол

«Чикаго» в среду одержал гостевую победу над «Торонто» в матче плей-ин (109:105) и сохранил шансы на выход в плей-офф.

«Буллс» по ходу второй половины встречи отыграли отставание в 19 очков. Попадание Алекса Карузо из угла сравняло счет в матче (91:91) за 7:08 до конца четвертой четверти, а трехочковый Патрика Беверли за 5:07 до конца вывел «Буллс» вперед (96:93).

Лучшими в составе победителей стали атакующий защитник Зак Лавин (39 очков, 6 подборов), форвард Демар Дерозан (23 очка, 7 подборов) и центровой Никола Вучевич (14 очков, 13 подборов).

В составе «Рэпторс» отличились Фред Ванвлит (26 очков, 12 подборов, 8 передач) и Паскаль Сиакам (32 очка, 9 подборов, 6 передач). Команда Ника Нерса завершила сезон.

В пятницу «Буллс» встретятся на выезде с «Хит» за выход в плей-офф. Победитель получит 8-й номер посева и сыграет с победителем Восточной конференции «Милуоки» в серии первого раунда. Результат «Чикаго» против «Майами» в прошедшем регулярном чемпионате – 3-0.

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10 комментариев

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Nightyork97
Конечная для Нерса. Слухи после такого вылета как никогда реальны
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Fogiii
Вера в Майами, а то вынос тела мы и в прошлом по смотрели
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xamer 9
Регулярно уже совершаются камбэки, уже даже не удивить такими цифрами. Если кто расскажет есть ли объяснение этому феномену - будет круто)
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Best game on Earth
В НБА нет понятия "с...дили" (победу), но есть понятие "про..али".
+1
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+1
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dev0
Рэпторз самоустранились. Если ещё и Майами самоустранится, бакс с удовольствием прогуляются по Чикаго в пяти играх
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-1
-1
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banderos
Ответ kpvhmsvb2g
чикаго вперед! вперед к супер сложному выходу в ПО и отлет от бакс 4:1
Не-не-не, ногомячные пожелания оставь на своей ветке
0
-2
-2
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kpvhmsvb2g
чикаго вперед! вперед к супер сложному выходу в ПО и отлет от бакс 4:1
+2
-2
0
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banderos
Ответ Fazy10
🤦‍♀️
ячмень?
+3
-3
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Fazy10
🤦‍♀️
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Леди Гаага
Сейчас бы кидать штраф 18 из 36 и надеяться на победу.
+6
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