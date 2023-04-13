«Буллс» победили «Рэпторс» в матче плей-ин НБА, отыгравшись с «-19»

«Чикаго» в среду одержал гостевую победу над «Торонто» в матче плей-ин (109:105) и сохранил шансы на выход в плей-офф.

«Буллс» по ходу второй половины встречи отыграли отставание в 19 очков. Попадание Алекса Карузо из угла сравняло счет в матче (91:91) за 7:08 до конца четвертой четверти, а трехочковый Патрика Беверли за 5:07 до конца вывел «Буллс» вперед (96:93).

Лучшими в составе победителей стали атакующий защитник Зак Лавин (39 очков, 6 подборов), форвард Демар Дерозан (23 очка, 7 подборов) и центровой Никола Вучевич (14 очков, 13 подборов).

В составе «Рэпторс» отличились Фред Ванвлит (26 очков, 12 подборов, 8 передач) и Паскаль Сиакам (32 очка, 9 подборов, 6 передач). Команда Ника Нерса завершила сезон.

В пятницу «Буллс» встретятся на выезде с «Хит» за выход в плей-офф. Победитель получит 8-й номер посева и сыграет с победителем Восточной конференции «Милуоки» в серии первого раунда. Результат «Чикаго» против «Майами» в прошедшем регулярном чемпионате – 3-0.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

Прогресс Бриджеса, неоднозначный Джексон, завораживающий Кавай. Мои любимые игроки конца регулярки и непонятые «Сперс»