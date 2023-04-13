Атакующий защитник « » стал самым результативным игроком победного матча плей-ин против « », набрав 39 очков.

28-летний Лавин реализовал 12 из 22 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 13 из 15 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 4 потери за 40 минут на паркете.

Партнер Лавина по команде отметился 23 очками (10 из 19 с игры), 7 подборами, 3 передачами и 2 блок-шотами.

«Буллс» одержали гостевую победу над «Рэпторс» (109:105) и в пятницу встретятся в «Хит» за выход в плей-офф.

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