Кайл Кузма – Спенсеру Динуидди: «Ты скачешь по командам как баскетбольный мяч»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отреагировал на жесткие слова бывшего партнера по команде Спенсера Динуидди в свой адрес.
«Обычно мне плевать на то, что пишут в интернете, но я не позволю этому неадекватному парню говорить обо мне и моих партнерах по команде.
Неуверенность в себе ярко проявляется? У «Уизардс» и у меня так много недвижимости на острове Диншитти. Этого парня подписали за 60 миллионов, и не успел закончиться следующий сезон, как его обменяли.
Что ты выиграл в этой лиге? Лол, ты скачешь по командам как баскетбольный мяч.
Благодари Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и 34 победы, одержанные до перерыва на Матч всех звезд, за то, что ты играешь в плей-офф.
Твой контракт будет оправдан только в том случае, если НБА, наконец, исполнит твое желание и будет платить в криптовалюте», – написал Кузма.
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