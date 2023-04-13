Кайл Кузма – Спенсеру Динуидди: «Ты скачешь по командам как баскетбольный мяч»

Теги Бруклин НБА Вашингтон Спенсер Динуидди Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма отреагировал на жесткие слова бывшего партнера по команде Спенсера Динуидди в свой адрес.

«Обычно мне плевать на то, что пишут в интернете, но я не позволю этому неадекватному парню говорить обо мне и моих партнерах по команде.

Неуверенность в себе ярко проявляется? У «Уизардс» и у меня так много недвижимости на острове Диншитти. Этого парня подписали за 60 миллионов, и не успел закончиться следующий сезон, как его обменяли.

Что ты выиграл в этой лиге? Лол, ты скачешь по командам как баскетбольный мяч.

Благодари Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и 34 победы, одержанные до перерыва на Матч всех звезд, за то, что ты играешь в плей-офф.

Твой контракт будет оправдан только в том случае, если НБА, наконец, исполнит твое желание и будет платить в криптовалюте», – написал Кузма.

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9 комментариев

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Vanila Panda
Ответ blooooomka
Когда такие трейды как Ирвинг, поверь в ход пойдут и Спенсер , и Кузьмич и куча остальных. Или ты хочешь сказать будут менять условного Тейтума и поверь ради него пол лиги минимум в трейд подпишут , как и ещё десяток звёзд, на которых в трейде будут вторые третьи скрипки команд, не то что ролевики...
а на порзингиса норм? а в вашик? что там вообще бруклин получил, я даже не помню. Помню только, что вестбрук в лал поехал
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Tolball
Я как понимаю Кузму в Бруклине уже не ждать?).
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blooooomka
Ответ Vanila Panda
нормальных игроков не меняют. по крайней мере так часто
Когда такие трейды как Ирвинг, поверь в ход пойдут и Спенсер , и Кузьмич и куча остальных. Или ты хочешь сказать будут менять условного Тейтума и поверь ради него пол лиги минимум в трейд подпишут , как и ещё десяток звёзд, на которых в трейде будут вторые третьи скрипки команд, не то что ролевики...
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Сергей Орлов
Измельчала НБА на личности, конечно. Одни кексики остались.
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Garrincha_the best
Чувствуется, увидим обоих лет через 10 мирно болтающими ерундой аналитиками в студии TSN вместо Шакила и Баркли
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Vanila Panda
Ответ blooooomka
Обратно, про недвижимость , деньги и тд. Выиграл на плечах Брона и Брови. А что касается , прыгаешь по командам как мячик - он актив , его меняют. Слишком много пафоса от Кузьмы Константиновича
нормальных игроков не меняют. по крайней мере так часто
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blooooomka
Обратно, про недвижимость , деньги и тд. Выиграл на плечах Брона и Брови. А что касается , прыгаешь по командам как мячик - он актив , его меняют. Слишком много пафоса от Кузьмы Константиновича
+3
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Red Wings the best
Не знаю что у них за траблы,но Кайл жёстко по нему прошёлся.
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Алексей Ильин
Каеф, ждем второй раунд
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