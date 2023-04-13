Кайл Кузма – Спенсеру Динуидди: «Ты скачешь по командам как баскетбольный мяч»

Форвард « » отреагировал на жесткие слова бывшего партнера по команде в свой адрес.

«Обычно мне плевать на то, что пишут в интернете, но я не позволю этому неадекватному парню говорить обо мне и моих партнерах по команде.

Неуверенность в себе ярко проявляется? У «Уизардс» и у меня так много недвижимости на острове Диншитти. Этого парня подписали за 60 миллионов, и не успел закончиться следующий сезон, как его обменяли.

Что ты выиграл в этой лиге? Лол, ты скачешь по командам как баскетбольный мяч.

Благодари Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и 34 победы, одержанные до перерыва на Матч всех звезд, за то, что ты играешь в плей-офф.

Твой контракт будет оправдан только в том случае, если НБА, наконец, исполнит твое желание и будет платить в криптовалюте», – написал Кузма.

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