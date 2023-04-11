Кайл Кузма выразил недовольство правилом о необходимости проведения 65 матчей для получения награды НБА

Теги Финикс НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтон» Кайл Кузма дал понять, что ему не понравился новый пункт в коллективном соглашении НБА, в котором говорится о необходимости проведения 65 матчей для получения индивидуальных наград.

Кузма отреагировал на пост в соцсетях, в котором сообщается, что форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал первым игроком в истории НБА с линейкой реализации 55-40-90 по итогам сезона.

«Но давайте не будем включать его в символическую пятерку, ведь он не провел 65 матчей лол 🤡», – написал Кузма.

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4 комментария

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Kraa
И на какую интересно награду собрался претендовать Кузьма?
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Роман Сприкут
Ответ 711M
Кузме самому одной не хватило до заветного порожка, вот и бесится) хотя не уверен, что его хоть кто-нибудь на что-нибудь рассматривает в этом сезоне
В этом сезоне правило ещё не действует.
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Air Rodman
65 игр это, считаю, еще мало. Хотя бы 70-72. Если претендуешь на престижные награды, будь готов играть не только хорошо, но и часто.
+4
0
+4
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711M
Кузме самому одной не хватило до заветного порожка, вот и бесится) хотя не уверен, что его хоть кто-нибудь на что-нибудь рассматривает в этом сезоне
+4
-1
+3
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