Кайл Кузма выразил недовольство правилом о необходимости проведения 65 матчей для получения награды НБА

Форвард « » дал понять, что ему не понравился новый пункт в коллективном соглашении НБА, в котором говорится о необходимости проведения 65 матчей для получения индивидуальных наград.

Кузма отреагировал на пост в соцсетях, в котором сообщается, что форвард « » стал первым игроком в истории НБА с линейкой реализации 55-40-90 по итогам сезона.

«Но давайте не будем включать его в символическую пятерку, ведь он не провел 65 матчей лол 🤡», – написал Кузма.

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