Спенсер Динуидди: «Кайл Кузма даже не третья звезда в хорошей команде, потому что иначе «Лейкерс» сохранили бы его»

Разыгрывающий « » резко высказался о бывшем партнере по команде (« ») и его приоритетах.

«В НБА много парней, которые действительно вкладывают сердце и душу в баскетбол, и готовы сделать все возможное, чтобы победить. Но есть парни, которых мотивируют совершенно другие вещи.

Посмотрите, как он относится к жизни, славе и всему такому. Вы увидите, что его приоритеты имеют тенденцию меняться. Вот почему он так одевается, так относится к баскетболу, делает такие комментарии. Процитирую Дрэймонда Грина: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется».

Он, вероятно, даже не третья звезда в хорошей команде, потому что иначе «Лейкерс» сохранили бы его.

Я играл с этим парнем. Я знаю его приоритеты.

Если у вас в «Вашингтоне» три максимальных чувака – Порзингис, Бил и Кузма – то как вы не попали в плей-офф? Что-то не сходится. Разве что ваши приоритеты не в порядке», – сказал Динуидди.

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