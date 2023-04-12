Спенсер Динуидди: «Кайл Кузма даже не третья звезда в хорошей команде, потому что иначе «Лейкерс» сохранили бы его»

Теги Бруклин НБА Вашингтон Спенсер Динуидди Кайл Кузма Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Спенсер Динуидди резко высказался о бывшем партнере по команде Кайле КузмеВашингтон») и его приоритетах.

«В НБА много парней, которые действительно вкладывают сердце и душу в баскетбол, и готовы сделать все возможное, чтобы победить. Но есть парни, которых мотивируют совершенно другие вещи.

Посмотрите, как он относится к жизни, славе и всему такому. Вы увидите, что его приоритеты имеют тенденцию меняться. Вот почему он так одевается, так относится к баскетболу, делает такие комментарии. Процитирую Дрэймонда Грина: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется».

Он, вероятно, даже не третья звезда в хорошей команде, потому что иначе «Лейкерс» сохранили бы его.

Я играл с этим парнем. Я знаю его приоритеты.

Если у вас в «Вашингтоне» три максимальных чувака – Порзингис, Бил и Кузма – то как вы не попали в плей-офф? Что-то не сходится. Разве что ваши приоритеты не в порядке», – сказал Динуидди.

Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Ответ Consistency
Кузьма бестолковый бегунок, чья проблема в том, что у него тупо недостаточно таланта. Был бы он талантливее - был бы мусорным скорером в помойке, фармил бы стату, а так ни рыба, ни мясо - на роль первой-второй скрипки, даже мусорной, он не тянет даже в самых подвальных командах, а для ролевика у него абсолютно не тот менталитет, да и скиллсет тоже не особо подходит.
Кузьма Шрёдингера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Кузьма бестолковый бегунок, чья проблема в том, что у него тупо недостаточно таланта. Был бы он талантливее - был бы мусорным скорером в помойке, фармил бы стату, а так ни рыба, ни мясо - на роль первой-второй скрипки, даже мусорной, он не тянет даже в самых подвальных командах, а для ролевика у него абсолютно не тот менталитет, да и скиллсет тоже не особо подходит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
У Кузьмы 13 лямов зп в этом году. Какой из него максимальный чувак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Там Кузма аж тред в ответ написал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булка пива
Кузьма ему уже ответил. Сказал кое-что про Dinshittie island.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
altar
разборки даже не третьих звёзд
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Левая рука Хардена
Хорошо набросил
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий