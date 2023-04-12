Кайл Кузма: «Лейкерс» способны дойти до финала»
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма привлек к себе внимание постом в социальных сетях, в котором спрогнозировал возможный выход «Лейкерс» в финальную серию плей-офф НБА.
«Мое провокационное мнение (хотя и не совсем). «Лейкерс» способны дойти до финала», – написал Кузма.
Во вторник «озерники» обыграли «Миннесоту» в матче плей-ин и вышли в плей-офф, где в первом раунде сойдутся с «Мемфисом».
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