Кайл Кузма: «Лейкерс» способны дойти до финала»

Форвард « » привлек к себе внимание постом в социальных сетях, в котором спрогнозировал возможный выход « » в финальную серию плей-офф НБА.

«Мое провокационное мнение (хотя и не совсем). «Лейкерс» способны дойти до финала», – написал Кузма.

Во вторник «озерники» обыграли «Миннесоту» в матче плей-ин и вышли в плей-офф, где в первом раунде сойдутся с « ».

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА