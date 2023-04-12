Кайл Кузма: «Лейкерс» способны дойти до финала»

Теги Лейкерс Мемфис НБА Вашингтон НБА плей-офф Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма привлек к себе внимание постом в социальных сетях, в котором спрогнозировал возможный выход «Лейкерс» в финальную серию плей-офф НБА.

«Мое провокационное мнение (хотя и не совсем). «Лейкерс» способны дойти до финала», – написал Кузма.

Во вторник «озерники» обыграли «Миннесоту» в матче плей-ин и вышли в плей-офф, где в первом раунде сойдутся с «Мемфисом».

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4 комментария

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Сергей Пузанков
Ну так-то все 20 команд способны. Но дойдут только две
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Mr.BadGuy
Ответ Bek_cp3
да, седня по-чемпионски прям смотрелись всю игру)
А разве нет? играли на круиз контроле, потом на классе чотко забрали концовку
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Bek_cp3
да, седня по-чемпионски прям смотрелись всю игру)
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kc6nxy8whs
И дойдут!
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