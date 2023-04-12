Никита Курбанов: «100-летие ЦСКА может стать дополнительной мотивацией в серии против «Локомотива-Кубань»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов считает, что ажиотаж вокруг 100‑летия клуба может стать дополнительной мотивацией в полуфинальной серии плей‑офф лиги ВТБ против «Локомотива‑ ».

— Уверенная победа «Локомотива» над «Пари НН» в четвертьфинальной серии (3–0) стала для вас неожиданностью?

— На самом деле думал, что будет побольше борьбы, но «Нижний» в связи с травмами был в ограниченном составе. Но это плей‑офф, и здесь ссылаться на плюсы и минусы и на то, что у кого‑то были травмы, мне кажется, не стоит. «Локомотив» достойно провел серию, поэтому готовимся к серьезной борьбе.

— Чем может быть опасен «Локо»?

— Наш соперник традиционно опасен тем, что команда у него бегущая, атакующая, быстро наказывает за ошибки. Особенно комфортно краснодарцы чувствуют себя при своих домашних трибунах. Поэтому крайне важно нам будет взять две победы у себя дома.

— У ЦСКА, наверное, в предстоящих матчах будет двойная мотивация? Перед первой игрой пройдет праздничное мероприятие в честь 100‑летия клуба.

— Да, возможно, это может являться дополнительной мотивацией. Но у нас и так ее достаточно. Поэтому здесь нужно быть максимально собранными, и, наоборот, важно, чтобы празднование немного не сбило нас с ритма, и мы чувствовали себя комфортно, без какого‑то дополнительного груза ответственности. Прекрасно понимаем, что будут полные трибуны, придет много гостей, в том числе бывшие игроки ЦСКА. Но это нисколько не должно нас отвлекать. Мы идем к своей цели. Опять же готовимся к тому, что будет определенный ажиотаж вокруг первого матча, потому что он будет приурочен к юбилею клуба.

— То есть дополнительный груз ответственности все же ощущается?

— Но это потому, что все будет как открытие, что на игру придет много гостей. Понятно, что все это будет ощущаться в атмосфере. Но я не думаю, что это должно как‑то давить на игроков. Надеюсь, что это никак не повлияет на команду и не будет для нее дополнительным грузом ответственности.