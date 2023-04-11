«Желаю еще больших успехов в будущем!» Деян Бодирога поздравил ЦСКА со столетием

Президент Евролиги Деян Бодирога записал видео-поздравление со столетием московского ЦСКА.

«Всем добрый день! Хочу поздравить ЦСКА с большим юбилеем, столетием. Желаю еще больших успехов в будущем!

ЦСКА – великий клуб со значимыми традициями, большими победами. Клуб, который много привнес в историю российского и европейского баскетбола. Желаю успеха в дальнейшей работе и поздравляю еще раз всех в клубе, менеджеров, болельщиков, тренеров, игроков», – произнес легендарный югославский и сербский баскетболист.

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