«В какой бы стране я ни играл, она тоже там будет играть». Жена Ливио Жан-Шарля выступает в МЛБЛ

Московский ЦСКА представил сюжет о жене французского форварда команды , Анн, которая играет в МЛБЛ.

«Мы оба из баскетбольных семей. В какой бы стране я ни играл, она тоже там будет играть. Когда я играл в Лионе, она играла, в Греции тоже. И вот сейчас, в России, она снова нашла возможность играть.

Я думаю, что это очень важно для баланса в жизни – совмещать карьеру, материнство и игру в баскетбол. Подобный баланс хорош для каждого человека. Я счастлив, что она нашла здесь команду», – признался игрок ЦСКА.

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