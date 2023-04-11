Сергей Быков: «ЦСКА уверенно выйдет в финал. «Локомотива» на эту серию не хватит»

Чемпион Европы 2007 года уверен, что ЦСКА уверенно обыграет «Локомотив‑ » в серии 1/2 финала плей‑офф лиги ВТБ.

«Мне хочется, чтобы эта серия удалась. Не хочется увидеть «нулевую» серию, то есть разгром по счету. Но все равно считаю, что однозначно фаворит. «Локомотива» на эту серию не хватит. Но, наверное, серия даст возможность молодым игрокам «Локо» окрепнуть, проявить себя. Этого им и пожелаю. А так, думаю, что ЦСКА уверенно выйдет в финал.

Наверное, ЦСКА будет сейчас испытывать какую‑то дополнительную ответственность в связи с юбилеем?

Нет, не думаю. Они отдельно отметят 100 лет, и, само собой, сыграют уверенно и надежно. Главное, чтобы серия удалась.

В паре УНИКС — «Зенит» соперники примерно равные, но, мне почему‑то кажется, что успеха добьется казанская команда», — сказал Быков.

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