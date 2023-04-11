Сергей Быков: «ЦСКА уверенно выйдет в финал. «Локомотива» на эту серию не хватит»

Теги ЦСКА Сергей Быков Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков уверен, что ЦСКА уверенно обыграет «Локомотив‑Кубань» в серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ.

«Мне хочется, чтобы эта серия удалась. Не хочется увидеть «нулевую» серию, то есть разгром по счету. Но все равно считаю, что ЦСКА однозначно фаворит. «Локомотива» на эту серию не хватит. Но, наверное, серия даст возможность молодым игрокам «Локо» окрепнуть, проявить себя. Этого им и пожелаю. А так, думаю, что ЦСКА уверенно выйдет в финал.

Наверное, ЦСКА будет сейчас испытывать какую‑то дополнительную ответственность в связи с юбилеем?

Нет, не думаю. Они отдельно отметят 100 лет, и, само собой, сыграют уверенно и надежно. Главное, чтобы серия удалась.

В паре УНИКС — «Зенит» соперники примерно равные, но, мне почему‑то кажется, что успеха добьется казанская команда», — сказал Быков.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
ВТБ - самый бессмысленный баскетбольный турнир в мире.
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