Александр Щербенев: «Локо» настроен не только дать бой ЦСКА, но и выиграть»

Защитник «Локомотива-Кубань» заявил, что команда находится в полном составе и готова бороться за победу в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против .

— Как проходит подготовка вашей команды к финальной серии?

— Тренируемся в Краснодаре, максимально готовимся к сильному сопернику. Все здоровы, в полном составе, поэтому будем биться, доказывать и выигрывать в Москве.

Что конкретно ожидаю от стартового матча серии? Конечно, будет очень тяжело. Все‑таки ЦСКА — именитый соперник, у них очень хороший подбор игроков. Особенно, конечно, хочется отметить Николу Милутинова и Каспера Уэйра. Но мы уже разбирали игру ЦСКА, и надеюсь, подойдем к встрече во всеоружии. Главное — показать жесткий, контактный, баскетбол и навязать армейцам свою игру.

— ЦСКА сейчас отмечает свое столетие, поэтому, наверное, у игроков команды в предстоящей игре будет супермотивация. «Красно‑синие» в такой ситуации опасны вдвойне?

— Понятно, что соперники приложат на площадке все усилия, чтобы добыть победу в такой день, поэтому, конечно же, придется нелегко, но опять же мы настроены не только дать бой, но и выиграть.

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