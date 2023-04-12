Болельщики АЕКа жгли израильский флаг и бросали предметы в болельщиков «Хапоэля»

Теги происшествия АЕК Хапоэль Иерусалим видео Лига чемпионов Баскетбол

В первой половине матча Лиги чемпионов между греческим АЕКом и израильским «Хапоэлем Иерусалим» произошли серьезные столкновения между болельщиками команд.

Согласно израильским СМИ, греческие болельщики начали бросать в соперников разные предметы, в результате чего один из болельщиков «Хапоэля» получил травму. Также сообщается, что фанаты АЕКа бросали петарды и жгли израильский флаг. На арене было замечено несколько палестинских флагов.

За несколько минут до конца первой половины судьи остановили встречу. Зрителям рекомендовали покинуть арену, после чего матч продолжился.

Встреча закончилась победой АЕКа со счетом 94:78.

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