Энтони Эдвардс помешал Руи Хатимуре забить сверху. После этого игроки команд вступили в стычку

Теги происшествия Лейкерс Миннесота видео Руи Хатимура Энтони Эдвардс НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс помешал форварду «Лейкерс» Руи Хатимуре забить сверху на последних секундах первой четверти матча плей-ин.

Сразу после этого эпизода игроки двух команд вступили в небольшую стычку, но их быстро разняли.

«Лейкерс» вырвали победу в дополнительное время и вышли в плей-офф – 108:102.

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