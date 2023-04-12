Энтони Эдвардс помешал Руи Хатимуре забить сверху. После этого игроки команд вступили в стычку

Защитник «Миннесоты» помешал форварду «Лейкерс» забить сверху на последних секундах первой четверти матча плей-ин.

Сразу после этого эпизода игроки двух команд вступили в небольшую стычку, но их быстро разняли.

« » вырвали победу в дополнительное время и вышли в плей-офф – 108:102.

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