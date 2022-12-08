Фанаты АЕКа и «Реджо-Эмилии» подрались перед матчем Лиги чемпионов

За несколько минут до начала матча чемпионов между и «Реджо-Эмилией» (68:59) в Греции произошла стычка между болельщиками команд.

Местные фанаты открыли два огнетушителя и попытались атаковать гостевой сектор, на котором присутствовали 15 человек. Болельщики обменивались ударами руками и ногами в течение нескольких минут. Полицейских поблизости не было. Представителям клубов пришлось вызвать скорую, чтобы оказать помощь пострадавшим в драке.

Кроме того, фанаты начали бросать различные предметы в VIP-зону и на трибуну для прессы. Беспорядки сказались на игроках, которые были в шоке от увиденного. Представители «Реджо-Эмилии» попросили перенести игру, но ФИБА отклонила их запрос.

В итоге матч начался с 15-минутной задержкой. После вмешательства полиции ситуация стабилизировалась. В конце первой четверти полицейские вывели итальянских болельщиков с арены через тоннель.

После матча «Реджо-Эмилия» выступила с официальным заявлением. Клуб выразил возмущение по поводу инцидента и обратился в компетентные органы. Ожидается, что АЕК попадет под санкции со стороны .

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