Руди Гобер может быть отстранен «Миннесотой» от игры с «Лейкерс» из-за конфликта с одноклубником

Теги происшествия Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон НБА плей-ин Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер может быть отстранен клубом от матча плей-ин с «Лейкерс» во вторник из-за конфликта с одноклубником Кайлом Андерсоном.

Как сообщает ESPN, в руководстве «Вулвз» сейчас думают над тем, полетит ли Гобер в Лос-Анджелес на игру с «озерниками».

Инцидент случился во время тайм-аута по ходу второй четверти последнего матча регулярного сезона против «Нового Орлеана» при счете 36:48. Андерсон потребовал у Гобера блокировать броски соперников, а тот в ответ попросил форварда забирать отскоки. Когда Андерсон произнес: «Завали #####, сука», Гобер ударил одноклубника.

После инцидента руководители «Миннесоты» отправили Гобера домой. Француз извинился перед партнерами в командном чате.

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6 комментариев

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Xell
Ответ Vapeev
без гобера Антон им насуёт по самые помидоры
С Гобером им насует уже не Дэвис)) А Леброн.
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Rodbert
Они реально прикалываются что ли? Там обычный даже не толчок, а касание было. Да надо решать конфликт, но не отстранением же. Только только какую то внятную игру начали показывать.
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melwood- lfc
Ответ Александр -
За такой гнилой рот, андерсона нужно отстранять
сейчас бы лучшего игрока в защите и по совместительству лучшее подписание волков в межсезонье отстранять)
+1
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Vapeev
без гобера Антон им насуёт по самые помидоры
+4
0
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Александр -
За такой гнилой рот, андерсона нужно отстранять
+6
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Антон Антнов
С хера ли им отстранять основного центрового. Они для этого что ли отдавали за него всё своё имущество и ещё кредитов набрали.
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