Центровой «Миннесоты» может быть отстранен клубом от матча плей-ин с « » во вторник из-за конфликта с одноклубником .

Как сообщает ESPN, в руководстве «Вулвз» сейчас думают над тем, полетит ли Гобер в Лос-Анджелес на игру с «озерниками».

Инцидент случился во время тайм-аута по ходу второй четверти последнего матча регулярного сезона против «Нового Орлеана» при счете 36:48. Андерсон потребовал у Гобера блокировать броски соперников, а тот в ответ попросил форварда забирать отскоки. Когда Андерсон произнес: «Завали #####, сука», Гобер ударил одноклубника.

После инцидента руководители «Миннесоты» отправили Гобера домой. Француз извинился перед партнерами в командном чате.

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